Просування ЗСУ, українська делегація поїде до США: хронологія 1139 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1139 добу. Росіяни не полишають спроб захопити якомога більше наших територій. Також агресор постійно тероризує цивільне населення.
Про ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів пише 24 Канал.
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До Вашингтона найближчим часом поїде українська делегація, яка представить американській стороні новий проєкт угоди про корисні копалини. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони просунулися в напрямку Борової. Російські військові мали успіхи в Курській області, біля кордонів Сумщини, а також поблизу Куп'янська, Торецька, Покровська та Курахового.
Цього тижня до США поїде українська делегація для переговорів щодо угоди про надра
ЗСУ просунулися поблизу Борової: аналіз ISW
До Вашингтона найближчим часом поїде українська делегація, яка представить американській стороні новий проєкт угоди про корисні копалини.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони просунулися в напрямку Борової.
Російські військові мали успіхи в Курській області, біля кордонів Сумщини, а також поблизу Куп'янська, Торецька, Покровська та Курахового.