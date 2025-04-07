Просування ЗСУ, українська делегація поїде до США: хронологія 1139 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1139 добу. Росіяни не полишають спроб захопити якомога більше наших територій. Також агресор постійно тероризує цивільне населення.

Про ситуацію на фронті, у тилу й на міжнародній арені, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів пише 24 Канал.

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