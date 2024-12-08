ЗСУ просунулися на Курщині, відновили позиції біля Великої Новосілки: хронологія 1019 дня війни
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1019 добу. Сили оборони просунулися в Курській області. Також наші захисники відновили позиції біля Великої Новосілки. Російські загарбники продовжують терор цивільного населення й намагаються захопити якомога більше українських територій.
Про ситуацію на фронті, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, головні новини 8 грудня – повідомляє 24 Канал.
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Сили оборони відновили втрачені позиції біля Великої Новосілки. Також наші захисники просунулися в Курській області, захопивши кілька населених пунктів. Російські загарбники просунулися на кількох напрямках, – Курахівському, Торецькому та Купʼянському. Значних успіхів на інших не домоглися. Аналітики пишуть, що ворог просунувся біля Відродження, Шевченка, Новотроїцького, Пушкіного, Сторожевого та в Торецьку. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами загарбниками планів наступу та виснаження бойового потенціалу. Від початку минулої доби відбулося 182 бойових зіткнення.
ЗСУ відновили позиції біля Великої Новосілки, росіяни просунулися до 3 міст: огляд і карти ISW
Окупанти просунулися в Торецьку й біля 5 населених пунктів, –Deep State
Яка ситуація на фронті: зведення Генштабу
Сили оборони відновили втрачені позиції біля Великої Новосілки. Також наші захисники просунулися в Курській області, захопивши кілька населених пунктів.
Російські загарбники просунулися на кількох напрямках, – Курахівському, Торецькому та Купʼянському. Значних успіхів на інших не домоглися.
Аналітики пишуть, що ворог просунувся біля Відродження, Шевченка, Новотроїцького, Пушкіного, Сторожевого та в Торецьку.
Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами загарбниками планів наступу та виснаження бойового потенціалу. Від початку минулої доби відбулося 182 бойових зіткнення.