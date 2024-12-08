ЗСУ просунулися на Курщині, відновили позиції біля Великої Новосілки: хронологія 1019 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1019 добу. Сили оборони просунулися в Курській області. Також наші захисники відновили позиції біля Великої Новосілки. Російські загарбники продовжують терор цивільного населення й намагаються захопити якомога більше українських територій.

Про ситуацію на фронті, наслідки російських атак і нові воєнні злочини окупантів, головні новини 8 грудня – повідомляє 24 Канал.

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