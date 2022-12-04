Слово "Україна" стало найуживанішим в публікаціях The New York Times за 2022 рік
4 грудня 2022, 19:52Читать новость на русском
Джерело:Reddit
У 2022 році слово "Україна" стало напопулярнішим словом у матеріалах видання The New York Times. Наша країна згадувалася понад 4,5 тисячі разів.
Американська соцмережа Reddit відстежила та склала рейтинг із десяти найпопулярніших слів у NYT за останні 123 роки. Слово "Путін" також є у списку.
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Яке слово посіло другу сходинку
На другому місці – "Росія", яка згадувалася понад 3,3 тисячі разів у публікаціях видання.
Повний рейтинг виглядає так:
- "Україна"
- "Росія"
- "російський"
- "Байден"
- "пандемія"
- "covid-19"
- "Трамп"
- "коронавірус"
- "primary"
- "Путін"
До речі, минулого року найуживанішими словами були "Байден" і "ковід".
Які слова американське видання використовувало найбільше: дивіться відео
Як Росія готувала вторгнення в Україну
- Лондонський Королівський Інститут оборонних досліджень проаналізував перше півріччя війни в Україні. Аналіз війни охоплює період з лютого по липень.
- Експерти стверджують, що перед вторгненням Росія розділила українців на 4 групи: перша – ті, кого потрібно ліквідувати фізично; друга – ті, кого треба пригнічувати та утискувати; третя – нейтральні громадяни, яких можна схилити до співпраці; четверта – потенційні колаборанти.
- У Кремля був список першої групи, який складався з активних учасників Революції гідності. ФСБ Росії тренувалася навіть їх захоплювати та вбивати.