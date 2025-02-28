Дії росіян уже виказують великі проблеми на фронті

Окупаційні сили виснажені після боїв, до того ж їм бракує засобів для ведення війни. Того, що було на фронті, на початку повномасштабного вторгнення вже давно немає.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, додавши, що вже давно не фіксували САУ "Гіацинт", новітніх танків у великій кількості. Зараз у більшості воює причіпна артилерія.

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Які проблеми виникли у ворога

З танками також помітні проблеми. Щодня ми бачимо, як українські вони знищують ворожу техніку. Танки, які є на фронті, в більшості застарілі, нових вже давно не було. Ба більше, навіть ті, що є, використовують як "бронетаксі", щоб доставити піхоту на поле бою.

Це сталося тому, що в України є багато протитанкових засобів, засобів контрбатарейної боротьби, тому Росія втратила величезну кількість танків. Також можемо згадати FPV-дрони, українську артилерію, міні поля,

– підкреслив військовий експерт.

У зведеннях Генштабу ми бачимо, що доволі рідко ворог зараз використовує бронеколони. Зазвичай, вони нагадують "зоопарк". Там 1 – 2 танки, одна МТ-ЛБ і БТР. Тобто в бій кидають те, що вдалося знайти.

Часто ми бачимо, як йдуть у бій на мотоциклах, мопедах, електросамокатах і навіть перероблених "Жигулях" чи "Москвичах", на яких спилюють дах, щоб бійці могли швидко рухатися,

– розповів Павло Нарожний.

Такі дії свідчать про серйозну нестачу техніки у ворога. Причина цього – ефективна робота українських Сил оборони.