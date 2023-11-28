"Дим демаскує позицію на велику відстань": які виклики приносить зима українським піхотинцям

Погіршення погодних умов та суттєве похолодання досить серйозно впливає на роботу українських військових. Водночас найбільше викликів зима приносить нашим піхотинцям.

Про це мовиться у матеріалі 24 Каналу "Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян". Автор зазначає, що через наслідки погіршення погодних умов можуть також демаскуватися й позиції наших захисників.

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Як зима впливає на роботу піхоти

Автор розповідає, що головною проблемою для захисників та захисниць на фронті взимку становить саме мороз. Зокрема, через суттєве зниження температури у наших військових можуть просто відмерзнути кінцівки.

Так, за словами журналіста, в окопі банально немає місця для активного руху, щоб бодай трохи зігрітися завдяки активності. Крім того, сучасні технології, якими володіє й ворог, ускладнюють можливість зігрівання за допомогою, наприклад, буржуйок.

Якщо минулого року, в деяких випадках, у бліндажі поряд з окопом ще можна було зігріватися буржуйкою, то з активізацією використання ворогом дронів, зокрема й FPV-камікадзе, це стало зовсім неможливим. Дим від використання буржуйки одразу ж демаскує позицію на величезну відстань і робить її ціллю для ворога,

– зазначив автор.

Журналіст підкреслив, що умови на фронті взимку – це "буквально палиця з двома кінцями". Адже вони одночасно загрожують можливістю бойових або ж небойових втрат для війська.

Автор розповів, що у цих умовах нашим військовим доводиться шукати нові методи, щоб зігрітися. У цьому нашим захисникам також допомагають небайдужі українці, які надсилають на фронт окопні свічки та хімічні грілки для кінцівок.

Зрештою журналіст закликав українських громадян, за можливості, підтримати наших військових окопними свічками й хімічними грілками.

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