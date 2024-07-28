Є різні категорії: боєць ЗСУ розповів про забезпечення окупантів, яких кидають у бій

Росіяни намагаються підтримувати інтенсивні бойові дії по всій ділянці фронту. Деякі структурні підрозділи противник вивільняє з інших напрямків, а частину залучає з резерву, який сформував на території Росії.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що з погляду мобілізації живої сили, ворог має необмежений ресурс. У Росії працюють рекрутингові компанії, прихована мобілізація.

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Чому росіяни готові йти на війну

Здебільшого, російські чоловіки погоджуються воювати через гроші. За це їм пропонують від 5 до 8 тисяч доларів, що вважається надзвичайно великими сумами. Варто пам'ятати, що переважно все населення російської "глибинки" живе у кредитах, а рівень життя дуже низький.

Якщо люди не знають, що таке унітаз, то це проблемне питання. Коли йому пропонують 8000$, зрозуміло, що він підписує контракт і йде вбивати українців,

– сказав боєць ЗСУ.

Тому з цього погляду, у противника є практично невичерпний резерв живої сили. Але все залежатиме від того, наскільки ми зможемо їх виснажити: санкційно, економічно, політично, а також від можливості знищувати противника на його території.

"Передумови для знищення противника на його території формує фронт. Від підтримки української нації, від результатів на полі бою, залежить час та можливості завдання ураження в глибину Росії. Це відповідно позбавляє країну можливості вчиняти ударно-штурмові дії", – підкреслив Юрій Федоренко.

Яким є забезпечення окупантів на фронті

"Їх можна поділити на різні категорії. Якщо кажемо про контрактників, вони "запаковані" більш ніж добре, навіть мають портативні РЕБ-системи на кожну штурмову групу", – розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахілес".

Приватні військові компанії комплектуються завдяки різним соціальним елементам, наприклад, залишки вагнерівців, особи, які були позбавлені волі на території Росії та багато інших.

Вони воюють так само наполегливо, як решта окупантів, але рівень їхнього забезпечення справді нижчий. Тому ворога ніколи не можна недооцінювати.

Ми маємо зберігати три складові: перше – це єдність всередині країни, бо якщо пересваримося, то це єдине, через що можемо програти. Ворог вкладає мільйони доларів в інформаційні кампанії,

– зазначив Юрій Федоренко.

Друга складова – це нарощення своїх виробничих спроможностей, військово-промислового комплексу як державної форми власності, так і приватної. Країна має потрохи переходити на військові рейки.

Третя складова – підтримка наших партнерів. Ми бачимо, що низка країн, зокрема "Великої сімки" погодили військову та економічну допомогу Україні на кілька років вперед.

Матимуть вплив і вибори у Сполучених Штатах, але те, що Україна буде вільною та незалежною – це об'єктивний факт, який залежить від кожного з нас,

– підсумував Юрій Федоренко.