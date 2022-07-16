На жаль, вона буде дуже коштовною, – військовий експерт назвав ключ до перемоги України у війні

Українці не сумніваються у нашій перемозі у цій війні. Однак ключ до поразки росії буде дорого коштувати.

Таку думку висловив військовий експерт та кореспондент The Kyiv Independent Ілля Пономаренко. Про це він сказав 24 каналу. Він також назвав ключ до перемоги України у війні.

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А також зауважив, що певного маркера, який би вказував російській диктатурі, що час завершувати війну – немає. Навіть попри те, що вони зазнають великих втрат.

Я думаю, що з кожною хвилею наступу на Україну, з кожною з тих кампаній з рекрутування ще менш кваліфікованої та небоєздатної військової сили – росія стає слабшою,

– вважає він.

Ключ до перемоги

Зараз важливо дотримати до того моменту, коли росія в принципі вже не матиме адекватної фізичної, економічної, матеріальної спроби набирати нові військові сили.



Навіть вже зараз є багато свідчень про те, що окупанти розконсервовують стару техніку. Тож ситуація у ворожій армії стає все гіршою.

Відтак Пономаренко вважає, що ключ до нашої перемоги та переломного моменту полягатиме в тому, щоб просто дотриматися до цієї точки. Навіть попри те, що вороги мають величезні ресурси, варто розуміти, що вони не нескінченні.

Наше реалістичне завдання сьогодні полягає у тому, щоб позбавити росію вести адекватні військові дії. Це буде надзвичайно важко для українського війська та суспільства. Ми вже втратили дуже багато. І ще втратимо. На жаль, ця перемога буде дуже коштовною,

– додав військовий експерт.

Однак у цьому й полягатиме перемога України над росією.

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