Настрої можуть змінитися: відомо, скільки росіян наразі підтримують війну в Україні, – ISW

Війна Росії проти України триває вже майже третій рік. Попри економічні проблеми та інші виклики, з якими стикається російська громадськість, вона й досі підтримує агресивні плани Кремля на високому рівні.

Так, 6 лютого Російський центр вивчення громадської думки оприлюднив результати опитування 1600 росіян, проведеного з 28 січня по 2 лютого. Воно показало, що 67 відсотків опитаних людей підтримують війну Росії в Україні, а 65 відсотків вважають, що війна "йде добре" для Росії, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

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Настрої росіян ще можуть змінитися

Директор з політичних досліджень центру Михайло Мамонов заявив, що громадськість вимагає швидкого, сприятливого завершення війни та підтримує заходи, спрямовані на досягнення цих цілей, водночас обурюючись невдачами Росії, такими як вторгнення України в Курську область, повільні територіальні просування та економічні труднощі.

Висновки організації, ймовірно, відображають погляди та наративи Кремля та, очевидно, завищують рівень підтримки війни громадянами. Ці результати отримані на тлі зростання втрат, суперечок російського командування та величезного економічного тиску на російську економіку під час війни.

В Інституті вивчення війни вважають, що нові успішні українські контратаки в Курській області також можуть негативно вплинути на ставлення російської громадськості до війни в найближчі тижні.