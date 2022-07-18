Військовий експерт сказав, на якому напрямку росія може наростити просування

18 липня 2022 , 17:28
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російські окупанти постійно намагаються атакувати Збройні Сили України на фронті, однак Луганщину так і не взяли. Крім того, помітних просувань ворожих військ наразі немає і ні інших ділянках.

Є ймовірність просування у напрямку Сіверська

Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє, що тривають важкі бої, але разом з тим більшість атак та штурмів росіян ЗСУ відбивають. Однак говорити про стабілізацію лінії фронту ще зарано. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олександр Коваленко.

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За його словами, на Донбаському плацдармі росія досі має кількісну перевагу. Звичайно, знищення ворожих складів та пунктів управління має вплив на просування загарбників. Але вони все ще мають деяку потужність, щоб просуватися саме на Донбасі. 

Наприклад, у мене велике занепокоєння викликає напрямок Сіверська, є така ймовірність, що вони буду нарощувати своє просування саме у цьому напрямку,
– припускає Коваленко.  

Однак, він зауважив, що навіть за такого варіанту розвитку подій, інтенсивність ворожого наступу буде зовсім іншою. На думку експерта, зараз в окупантів зовсім не такий потенціал,  щоб здійснювати стрімкі окупаційні дії.

Відтак, Коваленко вважає, що найближчим часом можна буде побачити ситуацію, де росіяни намагатимуться зайняти позиції оборони майже по всі лінії фронту. А там, де оборона буде найбільш послаблена, розпочнеться контрнаступ. Окупанти відступатимуть – іншими словами, "жестів доброї волі" буде все більше. 

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Автор: Софія Гусєва