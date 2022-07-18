Військовий експерт сказав, на якому напрямку росія може наростити просування

російські окупанти постійно намагаються атакувати Збройні Сили України на фронті, однак Луганщину так і не взяли. Крім того, помітних просувань ворожих військ наразі немає і ні інших ділянках.

Є ймовірність просування у напрямку Сіверська

Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє, що тривають важкі бої, але разом з тим більшість атак та штурмів росіян ЗСУ відбивають. Однак говорити про стабілізацію лінії фронту ще зарано. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Олександр Коваленко.

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За його словами, на Донбаському плацдармі росія досі має кількісну перевагу. Звичайно, знищення ворожих складів та пунктів управління має вплив на просування загарбників. Але вони все ще мають деяку потужність, щоб просуватися саме на Донбасі.

Наприклад, у мене велике занепокоєння викликає напрямок Сіверська, є така ймовірність, що вони буду нарощувати своє просування саме у цьому напрямку,

– припускає Коваленко.

Однак, він зауважив, що навіть за такого варіанту розвитку подій, інтенсивність ворожого наступу буде зовсім іншою. На думку експерта, зараз в окупантів зовсім не такий потенціал, щоб здійснювати стрімкі окупаційні дії.

Відтак, Коваленко вважає, що найближчим часом можна буде побачити ситуацію, де росіяни намагатимуться зайняти позиції оборони майже по всі лінії фронту. А там, де оборона буде найбільш послаблена, розпочнеться контрнаступ. Окупанти відступатимуть – іншими словами, "жестів доброї волі" буде все більше.

Останні новини з фронту: коротко

ЗСУ продовжують завдавати втрат окупантам, зокрема й на Півдні, де триває контрнаступ українських сил. Так, стало відомо, що наші захисники вкотре влучили у скупчення російських військ у Бериславському районі на Херсонщині.

СтратКом ЗСУ оприлюднив "гаряче" відео, в якому видно, як в окупованій з 2014 року Кадіївці горить склад з російськими боєприпасами. Однак, коли саме відбулася ця атака невідомо. Разом з тим, 18 липня такі ж вибухи від детонації боєприпасів окупантів було чутно у селі Райське, що на Херсонщині.

Значними успіхами може похизуватися і українська авіація. За минулу добу, 17 липня, Повітряні сили ЗСУ знищили 30 російських окупантів, командно-спостережний пункт роти, взводний опорний пункт та ще близько 20 одиниць ворожої техніки.

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