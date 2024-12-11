У разі припинення підтримки США Україна може сама протриматися щонайменше пів року, – Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що навіть у разі припинення допомоги від Сполучених Штатів Україна здатна утримувати оборону щонайменше до середини 2025 року. Україна накопичила певний запас зброї.

На запитання про можливі наслідки припинення американської допомоги Марченко зазначив, що це буде серйозним викликом, але не катастрофою. Про це він повідомляє 24 Канал з посиланням на El Pais.

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Скільки протримається Україна без допомоги США

Марченко зазначив, що припинення військової допомоги від США буде серйозним викликом, але не катастрофою. Він наголосив на необхідності стратегічного планування та зміцнення довіри з новою адміністрацією США.

Ми повинні мати план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією. У природних інтересах України – побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи,

– підкреслив міністр.

Марченко запевнив, що наразі Україна забезпечена достатньою кількістю зброї, ракет і артилерійських снарядів, щоб протистояти агресії як мінімум до першої половини 2025 року. Він також зазначив, що у 2025 році бюджет передбачає додаткові асигнування на закупівлю боєприпасів та військової техніки.

Це означає, що принаймні на перше півріччя і далі ми будемо добре озброєні, щоб протистояти цій агресії. Україна повинна дуже мудро використати цей час для проведення необхідних переговорів з нашими головними союзниками в США,

– наголосив Марченко.

Він зауважив, що наразі Україна отримує необхідну зброю від США.