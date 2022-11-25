Війна в Україні пройшла свій екватор, вже видно фініш, – Ступак

Звільнення Херсона ознаменувало появу світла у кінці тунелю російсько-української війни, адже це місто будо єдиним великим здобутком окупантів з моменту повномасштабного вторгнення.

Про це 24 каналу розказав колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він підкреслив, що бачить горизонт завершення війни.

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Херсон став важким ударом для росіян

За словами Ступака, злам Росії відбувся на початку осені, з оголошенням часткової мобілізації – це показало, що країна-агресорка не витягує. Втрата росіянами Херсона стала піком та сильним моральним ударом для росіян, адже вони втратили свій наймасштабніший трофей.

Вони тільки "включили" його у склад Росії, тільки видали паспорти, і тут все зруйнувалося. Це дійсно початок того, що Росія виходить з території України. Цей процес ще триває, але це був пік, і зараз ми починаємо рухатися з гірки,

– пояснив ексспівробітник СБУ.

Він переконаний, що найстрашніші моменти Україна вже пройшла, і далі має бути легше. Навіть якщо росіяни лякають нас хімічною зброєю – вона не спрацює, адже ще після Першої світової війни зарекомендувала себе вкрай погано. Так, Ступак нагадав, що, наприклад, в історії зі Скрипалями новичок не спрацював, оскільки погодні явища наполовину зруйнували його отруйну складову. Так само і ядерна зброя чи ліквідація лідерів нашої держави жодним чином не вирішить питань.

Відтак, на переконання Ступака, вже справді видно фініш. Складно сказати, коли він буде – взимку, навесні чи в інший час, але свій екватор війна вже пройшла. На це вказує і те, як Росія благає про перемовини, оскільки потребує паузи.

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