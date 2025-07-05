За останні 3 місяці кількість загиблих та поранених дітей в Україні зросла втричі, – ЮНІСЕФ

Кількість загиблих та поранених дітей в Україні за останні 3 місяці зросла. Це значення втричі вище, ніж за аналогічний період до того.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЮНІСЕФ.

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Що розповіли в ЮНІСЕФ про загиблих та поранених дітей в Україні

Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні зазначила, що перевірена кількість дітей, які загинули або зазнали поранень в Україні в період з 1 березня по 31 травня 2025 року, зросла більш ніж на 200% порівняно з попереднім кварталом.

У звіті йдеться, що за весну було вбито або поранено 222 дитини, в порівнянні з зимою 2024 – 2025 року, коли загинули 73 дитини.

В ЮНІСЕФ наголосили, що лише у квітні цього року було вбито та покалічено 97 дітей, що є найвищим підтвердженим ООН щомісячним показником дитячих жертв з червня 2022 року.

Для дітей по всій Україні немає перепочинку від війни. Ситуація для дітей перебуває на критичному етапі, інтенсивні атаки продовжують не тільки руйнувати життя, але й порушувати всі аспекти дитинства,

– сказала регіональна директорка ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Регіна Де Домінічіс.

У ЮНІСЕФ також занепокоєні тим фактом, що є випадки вербування дітей та підлітків в інтернеті для виконання воєнних завдань, зокрема організації атак на військові об'єкти, диверсій чи збору інформації на контрольованій Україною території.

Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні також повідомила, що внаслідок таких дій загинули щонайменше двоє хлопчиків, а один зазнав поранення.

ЮНІСЕФ також продовжує закликати до негайного дотримання міжнародного гуманітарного права та прав людини, а також до припинення та запобігання серйозним порушенням прав дітей.