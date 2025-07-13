На війні в Україні загинули понад 500 іноземців, які воювали на боці Росії, – BBC

Понад 500 іноземців із 28 країн, які приєдналися до російських збройних формувань у війні проти України, загинули на фронті. Журналісти встановили імена 118 тисяч загиблих російських військових.

Розслідування провели BBC і видання "Медіазона". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Дивіться також У Росії поховали ще одного офіцера 155-ї бригади морської піхоти Росії, який загинув на Курщині

Скільки іноземців загинули у російському війську?

На основі відкритих джерел було ідентифіковано імена 118 139 російських військових, загиблих у війні, серед яких виявили понад пів тисячі іноземців, які не мали російського громадянства на момент укладення контракту. У BBC підкреслюють, що реальна кількість втрат іноземних громадян, ймовірно, значно вища.

Згадується, зокрема, громадянин Єгипту Ахмед Дераз, який мешкав у Єкатеринбурзі та загинув на фронті 17 березня 2024 року.

Дераз – один із чотирьох громадян Єгипту і один із 523 іноземців, загиблих у складі російських сил в Україні,

– вказується в матеріалі.

За даними журналістів, найбільші втрати припадають на Північну Корею. Південнокорейська розвідка оцінює, що Росія втратила близько 600 солдатів із КНДР, але точна інформація залишається недоступною.

Найбільше підтверджених загиблих серед громадян Таджикистану (72 особи) та Узбекистану (66), значна частина яких була завербована з російських в’язниць. Також значні втрати серед вихідців із Грузії – 63 особи, переважно з Абхазії та Південної Осетії, які Тбілісі не контролює.

Серед громадян не з країн пострадянського простору найбільше загиблих – непальці. Відомо про 70 підтверджених смертей, ще близько 50 людей із Непалу вважаються зниклими безвісти.

Серед інших національностей – громадяни Ефіопії, Танзанії, ЦАР, Замбії, Того, Шрі-Ланки. У Рязані на кладовищі десантників виявлено чотири могили зі шрі-ланкійськими прізвищами.

Серед загиблих за Росію є й американці. Один із них – син чинної заступниці директора ЦРУ Майкл Глосс,

– пише ВВС.

Він прибув до Росії у серпні 2023 року, підписав контракт у вересні, а вже у квітні 2024 року загинув.

Нагадаємо, загальні втрати російських сил з початку вторгнення станом на 13 липня: близько 1 033 930 осіб, 11 016 танків, 22 983 бойових броньованих машин та інша техніка.