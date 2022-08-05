"Взяти Київ за 3 дні": путін підставив Сі Цзіньпіна

Я не фахівець з питань Китаю. Тому я питав усіх фахівців: як ви думаєте, чи сказав путін товаришу Сі на початку лютого про вторгнення?

Я був певен, що не сказав. Фахівці думали, що сказав. Але так чи інакше, навіть якщо сказав, то запевнив, що за 2 – 3 дні Київ впаде, а за кілька тижнів все буде скінчено.

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Сі підставили

Дуже сильно підставив путін товариша Сі. Бо товариш Сі мріє про третій термін на посаді, пожиттєвий. І ретельно готує з'їзд партії восени. А тут ковід, економічне сповільнення (я би сказав, відкладене падіння – вся правда про економіку стала би відомою вже після обрання товариша Сі).

І ще російське вторгнення, яке підриває зовнішньополітичну позицію Китаю. Бо треба сваритися з Заходом, з яким треба торгувати, тож сваритися треба обережно, як між люблячим подружжям.

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Стурбованість лідера Китаю

Тож товариш Сі на міжнародній арені може лише висловлювати глибоку стурбованість. Підставив путін товариша Сі, ой, підставив. Казали йому старші товариші, що не треба покладатися на блідолицих північних варварів, бо вони брехливі й підступні собаки.

Так що радість від можливості купити нафту зі знижкою не може перекрити глибоку стурбованість товариша Сі, що з'їзд мудрої комуністичної партії може відбутися в не дуже теплій атмосфері.

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І товариш Сі може поступитися, наприклад, товаришу Лі, який виглядає, як на мене, економічним прагматиком. І тоді історія піде трохи іншим напрямком. Не можна вірити північним варварам, товаришу Сі.