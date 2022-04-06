Війна в Україні затягнеться на кілька років, – командування США

Генерал армії США Марк Міллі прогнозує, що війна в Україні, ймовірно, затягнеться на роки. Те, що зараз робить Путін, було його давньою мрією.

Представник військового командування США не впевнений, чи можна було стримати Путіна, якщо не враховувати можливість введення американських військ в Україну. Однак це б призвело до ризику більшого збройного конфлікту.

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То була його (Путіна – 24 канал) давня мета, яка триває роки,

– вважає Міллі.

Війна триватиме не рік

Міллі вважає, що війна в Україні триватиме не один рік. За його словами, мовиться не про десятиліття, але щонайменше про кілька років.

Він пояснив, що Москва давно і регулярно вимагає від США та НАТО скоротити свою військову присутність у Європі. Це свідчить про затяжний конфлікт у регіоні, який виходить далеко за межі України.

США мають розширити військову присутність у Східній Європі

На думку Міллі, Америці слід розглянути можливість розширити свою військову присутність у Східній Європі для захисту від російської агресії. Зокрема, збільшити кількість військових баз.

Він додав, що можна обійтися без розгортання нових постійних баз, а обмежитись тимчасовими.

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