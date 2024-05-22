Це глухий кут, війна в Україні триватиме ще дуже довго, – головком шведської армії

На думку Мікаеля Бюдена, наразі на фронті не видно жодних змін. Головнокомандувач Збройних сил Швеції говорить, що ситуація складна.

Також Бюден вважає, що Путін хоче захопити Балтійське море. Зокрема, він поклав обидва ока на острів Готланд.

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Чому війна триватиме довго: думка шведського головкома

Війні не видно кінця, і ні Росія, ні Україна не мають достатнього впливу, щоб виграти її у військовому відношенні. Я очікую, що війна триватиме ще дуже довго. Ми вже врахували це в наших стратегічних планах безпеки й військової допомоги Україні,

– сказав він.

Бюден стверджує, що "бої, як і раніше, тривають у тих самих районах і на тій самій лінії фронту". У НАТО уважно стежать за ситуацією.

Головнокомандувач переконаний, що відбуваються лише невеликі просування, лінія фронту зміщується то туди, то сюди. Тож "війна зайшла в глухий кут уже кілька місяців, і наразі не видно жодних змін".

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Цими словами Бюден прокоментував наступ росіян на Харківщині. Швидше за все, він також підтримує думку, що діями в прикордонні окупанти пробують відтягнути українські сили від Сходу.

Мікаель Бюден підкреслив: росіяни мають більше військового потенціалу. І можуть використати все це проти українців. Таким чином, Путін може воювати ще дуже довго. Ба більше, він готує Росію до дуже довгої війни.

"Путін налаштував російську економіку на війну так, як ми не можемо. Нині росіяни виробляють величезну кількість озброєнь, набагато більше, ніж ми можемо поставити Україні", – підсумував військовий.

Утім, це не означає, що партнери кинуть Україну. Швеція враховує ситуацію, що склалася, при формуванні військової допомоги Україні. Але загалом Захід допомагає повільно.

"Ми повинні підтримувати Україну якомога більше, щоб вона не програла війну. Бо якщо Україна програє війну, це означатиме кінець нашої нинішньої архітектури безпеки в Європі", – завершив головнокомандувач Збройних сил Швеції.