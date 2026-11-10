Ситуація на фронті змінюється щодня, – Зеленський попередив про важку зиму

Президент Володимир Зеленський повідомив про покращення становища на фронті на тлі високих втрат окупантів. Водночас він попередив про складну зиму та боротьбу за збереження підтримки партнерів.

Про це йдеться в інтерв'ю данському медіа DR.

Що сказав Зеленський

Стан справ на лінії зіткнення зараз змінюється щодня або навіть щохвилини, через що на українців чекають суворі випробування.

Зимові дні складні, і попереду важкий період. Звісно, йдеться про те, як нам вижити,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що українці та він особисто відчувають втому, проте агресор не отримає шансу підкорити країну.

За його словами, початковий план окупації провалився, тому керівництву Росії терміново потрібні хоч якісь результати на полі бою.

Зеленський наголосив, що війна точиться не лише на передовій: країні необхідно маневрувати в міжнародних перемовинах та втримувати допомогу союзників. Він вважає принципово важливою повноцінну участь європейських лідерів у мирному процесі поруч зі США та Україною.

Коли ми говоримо про добробут, ми також маємо обговорювати, як житимемо потім. Йдеться про фінансування, відбудову тощо. Як усім цим управляти без Європи?

– зазначив президент.

Він зауважив, що представники Росії від початку виступали проти залучення європейських країн, але вони не мають права одноосібно визначати умови переговорів.

До слова, західні ЗМІ пишуть, що спецпосланці Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф будуть тиснути на Росію, щоб та дозволила Європі безпосередньо брати участь у наступних переговорах про безпеку континенту.