Зеленський запевнив, що Путін житиме довго, але є умова

Українці продовжують день за днем виборювати право на життя. Глава держави розповів, як закінчиться війна та що чекає на Путіна.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю виданню. За словами президента, кінець війни уже зрозумілий.

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Україна не має жодних гарантій безпеки

Очільник країни сказав, що Путін ні в якому разі не виграє цю війну. Проте він наголосив, що якщо Україна повністю не поверне своїх кордонів, то загарбники прийдуть знову.

Ми не в НАТО. Які гарантії безпеки? Якщо він повернеться, вони нам знову допоможуть зі зброєю? Чи справді це захистить нас від повномасштабного вторгнення? Ні,

– сказав глава держави.

Зеленський згадав про цинічність та жорстокість Путіна. Адже кремлівський диктатор посилає людей на війну з обох сторін. Він забирає українців і посилає своїх громадян на вбивство.

Проте, якщо він зараз відійде до кордонів 1991 року, тоді почнеться можливий шлях дипломатії. За словами президента, лише Путін може перевести війну з військового шляху на дипломатичне.

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Зеленський наголосив, що у цій війні переможе лише одна країна – Україна. І "чим швидше закінчиться війна, тим довше російський президент буде жити".

Водночас глава держави згадав і про росіян. Громадяни Росії дозволили обраному ними лідеру захопити і вбити іншу землю.

Проте, за словами Зеленського, якщо вони вважають себе хорошими росіянами, вони обов'язково виступатимуть проти режиму. Вони зроблять усе, щоб режим впав, і він впаде. Президент запевнив, що це лише питання часу.

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