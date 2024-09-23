Зеленський у США, Росія вдарила КАБами по Запоріжжю, є поранені: хронологія 943 дня війни

23 вересня 2024, 06:31
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Автор: Юлія Муріна

Повномасштабна війна в Україні триває вже 943 добу. Росія продовжує тероризувати населення, знищувати цивільну інфраструктуру і вбивати мирних. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Яка ситуація на полі бою сьогодні, про нові ворожі атаки та воєнні злочини окупантів, боротьбу українців на фронті, в тилу й на міжнародній арені, головні новини 23 вересня – пише 24 Канал.

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03:06, 23 вересня

Зеленський сказав, що буде, якщо Байден відмовиться підтримувати Україну

 Володимир Зеленський в інтерв'ю The New Yorker наголосив, що відмова президента США підтримувати Україну призведе до дуже довгої та виснажливої війни, в якій загинула б безліч людей.

01:59, 23 вересня

Удар по Запоріжжю: рятувальники показали кадри вибуху та наслідків обстрілу

У ДСНС повідомили, що внаслідок авіаударів станом на 01:00 травмовано 9 людей, з них одна дитина. 

Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Одну жінку деблокували з власної квартири.

Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї з квартир на загальній площі 10 квадратних метрів. Проводилися аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир.

Наслідки російського удару: дивіться фото і відео

01:56, 23 вересня

Зеленський відвідав снарядний завод у Пенсільванії

Президент відвідав завод, що виробляє артилерійські снаряди, 155-й калібр. Наголосив, що зараз – для наших воїнів, які захищають не лише не лише Україну. Завод збільшуватиме виробництво.

Почав візит у Сполучені Штати з подяки всім працівникам заводу й домовленостей про розширення співпраці між Пенсильванією та нашим Запоріжжям,
– заявив Зеленський.

Додав, саме на таких підприємствах відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти. Завдяки саме таким людям в Україні, в Америці, в усіх країнах-партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене.

00:56, 23 вересня

У Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу

Кількість постраждалих зросла до 6 людей. Їм надають медичну допомогу.

Рятувальники, поліцейські, комунальники, медики й соціальні працівники разом ліквідують наслідки удару та допомагають постраждалим.

На 2 локаціях розгорнули намети, куди мешканці звертаються за підтримкою. Поруч із місцем ураження цілодобово працює Пункт незламності.

00:16, 23 вересня

Росія атакувала Запоріжжя КАБами: є поранені

Окупанти атакували Запоріжжя. Голова ОВА заявив, що, попередньо, зазнали поранення 5 людей.

Внаслідок ворожого удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею й уламками пошкоджені будинки, розташовані поруч. Спалахнула пожежа.