Зеленський у США, Росія вдарила КАБами по Запоріжжю, є поранені: хронологія 943 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже 943 добу. Росія продовжує тероризувати населення, знищувати цивільну інфраструктуру і вбивати мирних. Сили оборони дають потужну відсіч агресору.

Яка ситуація на полі бою сьогодні, про нові ворожі атаки та воєнні злочини окупантів, боротьбу українців на фронті, в тилу й на міжнародній арені, головні новини 23 вересня – пише 24 Канал.

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