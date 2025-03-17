Ситуація змінюється, – боєць бригади "Рубіж" відповів, чи поменшало атак на фронті

Попри розмови про можливе припинення вогню, російські окупанти продовжують сильний тиск на фронті. На жаль, вони досі мають великі резерви як в техніці, так і в живій силі.

Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зауваживши, що на певних напрямках ворог може не атакувати один – два дні. Але в цей час посилює наступ на інших.

Дивіться також Суджа перейшла під контроль ворога: усе про ситуацію на Курщині та прикордонні

Як розмови про перемир'я вплинули на окупантів

Ситуація неоднорідна, вона залишається дуже складною, активною. На певних ділянках фронту ворог намагається просуватися, застосовує малі групи, різну техніку.

Ситуація постійно змінюється, все залежить від готовності окупантів зазнавати втрат під час штурмових дій. Ми розуміємо, що щодня ворог втрачає 1000 – 1500 своїх "одноразових солдатів" у безглуздих спробах штурмувати позиції Сил оборони,

– підкреслив офіцер.

Він додав, що зараз всі спостерігають за новинами, мають доступ до інформації про можливе припинення вогню. Але те, що відбувається на зовнішньополітичній арені, не впливає на тактику дій окупантів і не змінює її. Ворог продовжує тиснути максимальними силами, які має.

Росіяни тримають величезну кількість резервів у дуже дальніх тилах, постійно проводять ротаційні дії, переміщення, поповнення втрат як в живій силі, так і в засобах артилерії, техніці, боєприпасах. Загалом по всій лінії боєзіткнення противник не збавляє темпу просування.

Чи зменшив противник тиск на фронті

Разом із застосуванням техніки, ворог починає застосовувати мототехніку, тобто багі, мотоцикли, перероблені пікапи, квадроцикли. Все залежить від стану доріг, полів, місцевості, від того, чи дозволяє логістика рух.

Десь ворог пробує застосовувати бронетехніку. На жаль, активно використовує БпЛА: ударні зі скидами або "Ланцети". Тому ситуація дуже-дуже напружена,

– наголосив Володимир Назаренко.

Тенденцій зменшення наступу ніхто не фіксує. Ворог використовує свої війська на повну потужність. Хоча мотивація російських солдатів залишається на дуже низькому рівні. Вони не бажають помирати.

Наприклад, за останні тижні побільшало спроб окупантів здатися в полон ЗСУ, зокрема бригаді "Рубіж". Бійці розуміють, що не хочуть гинути задарма.