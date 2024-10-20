Україні доводиться щомісяця винаходити нові засоби РЕБ, – Times

Про це пише The Times. Технологічні інновації дозволяють українським військовим успішно протидіяти ворожим безпілотникам, забезпечуючи ключову перевагу в умовах постійного технологічного протистояння з російськими силами.

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ЗСУ необхідно оперативно реагувати на зміни у військових технологіях противника

Директор компанії Kvertus Сергій Скорин підкреслив, що в той час, як у деяких західних країнах на розробку нових технологій можуть знадобитися роки, в Україні інноваційні рішення створюються всього за кілька тижнів.

В умовах війни нові технології мають з'являтися дуже швидко,

– сказав він.

Одна з ключових розробок компанії – наземний робот, оснащений унікальними антенами, що здатні придушувати сигнали безпілотників в радіусі до 300 метрів. Цей пристрій не лише нейтралізує дрони, але й може використовуватися для евакуації поранених із зони бойових дій. Антенна система створює захисний «купол», блокуючи радіочастоти, а при цілеспрямованому застосуванні здатна вивести з ладу дрон на відстані до 10 кілометрів.

Одним з новаторських рішень компанії стали рюкзаки типу "їжачок", оснащені численними антенами, що працюють на різних частотах для нейтралізації дронів. Ці пристрої ефективно блокують безпілотники на кілька кілометрів, спрямовуючи розробки на підвищення рівня безпеки військових та збереження їхнього життя під час виконання бойових завдань на передовій.

Таким чином, українська промисловість і військові щодня стикаються з викликом розробляти нові рішення для подолання загроз на полі бою. Завдяки тісній співпраці між оборонними підприємствами та армійськими підрозділами, нові інновації з'являються надзвичайно швидко, що дозволяє українським силам випереджати противника та надійно захищати свої позиції.