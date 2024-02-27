Цілі зрозумілі: у Сухопутних військах розкрили плани росіян на Сході
Російські загарбники дещо просунулися на Східному напрямку. Однак Сили оборони розуміють цілі ворога на цій ділянці фронту.
Зокрема, оперативні цілі окупантів – вихід на лінію Покровськ – Курахове – Вугледар. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зазначивши, що у такий спосіб ворог планує застовпити за собою південну частину Донецької області.
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Що задумали росіяни на Сході
"А другий напрямок, який теж уже цілком зрозумілий і взаємопов'язаний – це повністю Східний напрямок – зайняття Донецької області по лінії Краматорськ – Слов'янськ – Дружківка. З виходом російських військ на Бахмут – Часів Яр. Це зрозуміло, це очевидні речі", – повідомив Тимочко.
Росіяни зараз хочуть вийти на лінію Покровськ – Курахове – Вугледар / Скриншот з карти DeepState
У районі Авдіївки ударна хвиля росіян працювала дуже потужно, аби глибше зайти на наші позиції. Ворог сподівався на те, що у нас буде неорганізований вихід з Авдіївки.
Росіяни окупували Ласточкине. Успіх ворожого війська тут пов'язаний із тим, що селище межує з Авдіївським коксохімом, де росіяни також намагалися перехопити ініціативу й атакувати.
Що відбувається на фронті: останні новини
- Сили оборони відійшли від Ласточкиного, що на Донеччині. В ОСУВ "Таврія" повідомили, що захисники здійснили відхід від селища, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі та не допустити подальшого просування противника на цьому напрямку.
- У ЗСУ назвали пріоритетні напрямки, де окупанти посилили угруповання. Мовиться про Часів Яр, напрямок Лисівка – Андріївка та Іванівське Донецької області.
- Президент України Володимир Зеленський вперше озвучив втрати нашої держави у війні. За його словами, на фронті загинула 31 тисяча українських військових. Водночас втрати росіян у живій силі складають 180 тисяч убитими.