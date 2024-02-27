Цілі зрозумілі: у Сухопутних військах розкрили плани росіян на Сході

Російські загарбники дещо просунулися на Східному напрямку. Однак Сили оборони розуміють цілі ворога на цій ділянці фронту.

Зокрема, оперативні цілі окупантів – вихід на лінію Покровськ – Курахове – Вугледар. Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зазначивши, що у такий спосіб ворог планує застовпити за собою південну частину Донецької області.

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"А другий напрямок, який теж уже цілком зрозумілий і взаємопов'язаний – це повністю Східний напрямок – зайняття Донецької області по лінії Краматорськ – Слов'янськ – Дружківка. З виходом російських військ на Бахмут – Часів Яр. Це зрозуміло, це очевидні речі", – повідомив Тимочко.



Росіяни зараз хочуть вийти на лінію Покровськ – Курахове – Вугледар / Скриншот з карти DeepState

У районі Авдіївки ударна хвиля росіян працювала дуже потужно, аби глибше зайти на наші позиції. Ворог сподівався на те, що у нас буде неорганізований вихід з Авдіївки.

Росіяни окупували Ласточкине. Успіх ворожого війська тут пов'язаний із тим, що селище межує з Авдіївським коксохімом, де росіяни також намагалися перехопити ініціативу й атакувати.

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