ЗСУ тиснуть, – військовий експерт вважає, що в окупантів на Півдні залишається лише 2 виходи

Ситуація на Півдні України минулої доби була складна, проте контрольована. Окупанти намагались атакувати ЗСУ, проте українські військові поступово просуваються.

Зокрема про те, що ЗСУ крок за кроком просуваються на Півдні заявляв і президент Володимир Зеленський. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що зараз же створюють усі передумови для того, аби продовжувати контрнаступ. Про це він розповів 24 каналу.

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Зараз очевидно, що українські сили тиснуть все більше на війська росіян,

– сказав експерт.

Ба більше, як він додав, наші оборонці створюють для загарбників несприятливі умови, коли для російських сил залишається усього два виходи з цієї ситуації:

або відходити;

або здаватися.

Треба розуміти, що в окупантів іще є ресурси, щоб чинити опір. Разом з тим, завдяки злагодженим діям підрозділів та різним видам озброєння, активно знищують сили противника.

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Яка ситуація на Півдні

росіяни продовжують обстрілювати міста й села на Півдні. Окупанти атакували з артилерії райони населених пунктів Потьомкине, Червонопілля, Квітневе, Киселівка, Партизанське, Первомайське, Луч, Посад-Покровське, Благодатне, Шевченкове, Прибузьке, Степова Долина, Нова Зоря.

Військовий експерт Петро Черник заявив 24 каналу, що є передумови для успіху ЗСУ на Півдні.

Тим часом росіяни зазнають втрат, особливо у цьому регіоні він українських Повітряних сил. Так, російські окупанти безрезультатно атакували піхотою, танками та іншою технікою ЗСУ на Херсонщині.