Українські захисники відбили кілька штурмів росіян на Сході: яка ситуація в гарячих точках

ЗСУ продовжують мужньо боронити Україну від ворога. Упродовж минулої доби вдалось відбити кілька штурмів окупантів на Сході. Розповідаємо, якою є ситуація на фронті.

Оперативною інформацією поділились у Генштабі ЗСУ. Її опублікували о 06:50 16 липня.

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Ворог намагається штурмувати

російські військові наразі намагаються захопити контроль над Донецькою областю. Тож усі найзапекліші бої тривають зараз саме там. На однойменному напрямку окупанти продовжують відкривати вогонь. Вони обстріляли райони Закітного, Сіверська, Григорівки, Тетянівки, Донецького, а також Райгородка.

Водночас окупанти спробували штурмувати у напрямку Спірного – Івано-Дар'ївки. Але там їм не вдалось досягнути бажаних результатів. Наші захисники спроби ворога просунутись відбили.

Не минулось і без намагань штурмувати напрямки Доломітне – Новолуганське, а також Доломітне – Семигір'я. Там наші військові відкрили прицільний вогонь. Тож окупантам довелось відійти, щоб врятуватись. Те ж саме сталось і на напрямку Роти – Вершини.



Карта бойових дій поблизу Вуглегірської ТЕС / Скриншот liveuamap

Поблизу Слов'янська і Бахмуту без активних бойових дій

Зауважимо, щоТам ворог напередодні провів перегрупування та відновив наступальні дії.

Раніше ми розповідали, що ворог намагатиметься з усіх сил захопити Слов'янськ і Бахмут. Так, на однойменних напрямках упродовж минулої доби не спостерігалось активного просування ворога.

Наприклад, на Слов'янському він з авіації вдарив неподалік Богородичного. Не минулось без артилерійських обстрілів. Ворог бив по районах Дібровного, Чепіля, Костянтинівки, Новомиколаївки, Мазанівки, Богородичного, Микільського та Гусарівки.

Також окупанти завдавали авіаударів поблизу Берестового та Нью-Йорка, що на Бахмутському напрямку. Крім того, з артилерії російські бійці гатили по районах Берестового, Соледара, Званівки, а також Семигір'я.

Ворог намагається витіснити наших військових з позицій, які вони зайняли раніше. Для цього вони завдали авіаудару неподалік Авдіївки. Також з артилерії ворог бив поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Новомихайлівки, Павлівки, Золотої Ниви, Времівки, Новополя, Залізничного, Новояковлівки, а також Малинівки.

Натомість на Південнобузькому напрямку окупанти проводять повітряну розвідку за допомогою БпЛА. А от райони Осокорівки, Трудолюбівки, Партизанського, Первомайського, Благодатного, Мурахівки, Квітневого, Оленівки, Степової Долини, Олександрівки та Таврійського загарбники обстрілювали з артилерії.

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