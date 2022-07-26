Спалитися по повній: друг путіна проговорився, чого насправді хоче кремль

Орбан сказав, що треба домовлятися з путіним і не треба ставати на бік України. А потім Орбан сказав, що європейські нації змішуються з не європейськими, й це погано, а угорці хочуть залишитися чистими.

Дякую тобі, пане Орбан. Бо спочатку сказав, що треба домовлятися з фашистом путіним. А потім зробив заявку про чисту націю в стилі фашиста Гітлера. П – послідовність.

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Чого хоче ворог

Дякую тобі, пане Орбан. Бо своїми заявами ви вказуєте, що дуже хоче путін миру в цей момент і активує всіх своїх агентів, щоб просунути цю тезу. І одні пси путіна, аля кадиров, лякають світ апокаліпсисом великої війни (типу вона зараз маленька), а інші пси путіна, аля Орбан, просувають тези, що "треба просто перестати стріляти" і прийняти як воно є зараз, ставлячись з повагою до інтересів росії, бо вона сильна і тому їй можна більше. І нам це важливо знати. Важливо знати, що хоче ворог.

Дякую тобі, пане Орбан, що озвучуючи ці тези, ви чітко показуєте європейцям, що так говорить фашист і друг фашиста. Бо чистота раси – це вже спалитися по повній. Бо нормальна Європа ніколи не прийме ці тези й буде вороже ставитись до кожного, хто їх висловлює. Бо буде відчувати загрозу і для себе.

Навіть якщо цей хтось прокрався всередину ЄС і хоче отримувати європейські гроші, не приймаючи європейські цінності. Бо для Орбана єдина цінність – то гроші, чи то європейські, які він хоче отримувати як член ЄС, чи то російські, які він хоче отримувати як агент путіна всередині Європи. Але "ніщо не видавало" у Штірліці радянського шпигуна".

Тези Орбана про "чистоту угорської нації" повністю засвідчують Орбана як людину, що стоїть не осторонь конфліктам, а просуває ідеї путіна. І руйнує єдність ЄС. Відкрито. А це має створити протидію всім тезам, що пропонує Орбан. І це важливо для нас, бо ми не хочемо тимчасового вирішення проблеми на умовах путіна. Важливо, бо у звичайного європейця ці тези викличуть відторгнення, яке буде стосуватися не тільки "чистої раси", але й "домовитись з путіним".

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Усі фашисти дуже послідовні

Їх об'єднують цінності. Краще за будь-який клей. Сучасні фашисти виступають одним фронтом проти свободи, поважають тільки силу, боряться із "змішенням рас", "гей-пропагандою" та не вбачають нічого поганого у корупції. Майже все як у Гітлера.

Тези фашизму не змінюються, хоч приходить нове століття. Вони проти свободи. Проти інакшості. Проти модерну і розвитку. Фашизм – це завжди про намагання зупинити хід історії. Сховатись від неї. І фашизм подобається тим, хто за цією історією не встигає.

росіяни опинились на узбіччі світу і не хочуть бачити такий світ, де вони невдахи. Але іншого світу для них немає. І вони намагаються знищити те, що їм нагадує про те, що вони невдахи. І путін очолив цих невдах, сформувався для невдах і став путіним, бо в росії був запит невдах на сильного лідера. Лідера невдах.

І зараз все що робить путін, то намагається перетворитися на світового лідера невдах. Стати на чолі Ірану, Північної Кореї, Сирії. Стати лідером тих, кого лякає технологічний прогрес, хто опинився на узбіччі глобалізації, хто хоче повторити лозунг більшовиків "хто був ніким, той став усім". Такий собі новий варіант світової революції. Світової фашистської революції.

Чи є у Європі сили, які готові прийняти ідеї "чистої раси"? Да, завжди були. І завжди будуть. І путін завжди ставив на них. Провокував кризу мігрантів, щоб посилити ті сили. Але ці сили так само лякають еліти Європи, як нас лякає росія. І такими заявами Орбан ще раз доводить Європейцям, що підтримуючи Україну, вони боряться за себе. За свої цінності. За свій спосіб життя.

І це добре. Бо одна справа, коли європейські допомагають українцям виходячи з емпатії. А інша – виходячи з інстинкту самозбереження. І друге набагато сильніше впливає.

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