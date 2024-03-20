Вибухи в Енгельсі, кібератаки ГУР на структури Росії: хронологія 756 дня війни

20 березня 2024, 06:24
Читать новость на русском

Окупанти не полишають спроб захопити Україну, проте наші Збройні Сили стримують окупантів. Наші військові стоять за кожен шматок нашої землі.

Яка ситуація на фронті, що відбувається в дипломатії, що нового відомо про допомогу від різних країн – читайте у тексті 24 Каналу

Дивіться також Сили оборони ліквідували 840 окупантів, вибухи у Воронежі: хронологія 755 дня війни

 

07:50, 20 березня

Росія атакувала Дніпропетровщину

Окупанти вночі проти 20 березня атакували Синельниківський район Дніпропетровської області. Зокрема, окупанти знищили будинок родини, вони постраждали. Загалом п'ятеро поранених.

Брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. Сильніше поранена 47-річна жінка. "Важка". Всі четверо – у лікарні,
– заявили в Дніпропетровській ОВА.

Там також додали, що там є й інші пошкоджені оселі. Деталі влада уточнює. 

04:52, 20 березня

У російському Енгельсі пролунали потужні вибухи

У російському місті Енгельс пролунали 2 – 4 потужні вибухи. Міноборони Росії заявило, що збило 2 безпілотники. Там нібито традиційно, "ніхто не постраждав і нічого не пошкодило".

00:08, 20 березня

ГУР здійснило масштабні кібератаки на структури Росії

Українська розвідка завдала кібератаки державним та приватним структурам, які фінансують війну. Всі ці атаки відбувалися з 11 по 18 березня 2024 року.

Збитки росіян можуть сягати сотень тисяч доларів.

Автор: Діана Квасневська