Вибухи в Енгельсі, кібератаки ГУР на структури Росії: хронологія 756 дня війни

Окупанти не полишають спроб захопити Україну, проте наші Збройні Сили стримують окупантів. Наші військові стоять за кожен шматок нашої землі.

Яка ситуація на фронті, що відбувається в дипломатії, що нового відомо про допомогу від різних країн – читайте у тексті 24 Каналу.

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