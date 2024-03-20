Вибухи в Енгельсі, кібератаки ГУР на структури Росії: хронологія 756 дня війни
Окупанти не полишають спроб захопити Україну, проте наші Збройні Сили стримують окупантів. Наші військові стоять за кожен шматок нашої землі.
Яка ситуація на фронті, що відбувається в дипломатії, що нового відомо про допомогу від різних країн – читайте у тексті 24 Каналу.
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Окупанти вночі проти 20 березня атакували Синельниківський район Дніпропетровської області. Зокрема, окупанти знищили будинок родини, вони постраждали. Загалом п'ятеро поранених. Брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. Сильніше поранена 47-річна жінка. "Важка". Всі четверо – у лікарні, Там також додали, що там є й інші пошкоджені оселі. Деталі влада уточнює. У російському місті Енгельс пролунали 2 – 4 потужні вибухи. Міноборони Росії заявило, що збило 2 безпілотники. Там нібито традиційно, "ніхто не постраждав і нічого не пошкодило". Українська розвідка завдала кібератаки державним та приватним структурам, які фінансують війну. Всі ці атаки відбувалися з 11 по 18 березня 2024 року. Збитки росіян можуть сягати сотень тисяч доларів.
Росія атакувала Дніпропетровщину
– заявили в Дніпропетровській ОВА.
У російському Енгельсі пролунали потужні вибухи
ГУР здійснило масштабні кібератаки на структури Росії
Окупанти вночі проти 20 березня атакували Синельниківський район Дніпропетровської області. Зокрема, окупанти знищили будинок родини, вони постраждали. Загалом п'ятеро поранених.
Брат із сестрою – 12 та 19 років, 57-річний батько – в стані середньої тяжкості. Сильніше поранена 47-річна жінка. "Важка". Всі четверо – у лікарні,
Там також додали, що там є й інші пошкоджені оселі. Деталі влада уточнює.
У російському місті Енгельс пролунали 2 – 4 потужні вибухи. Міноборони Росії заявило, що збило 2 безпілотники. Там нібито традиційно, "ніхто не постраждав і нічого не пошкодило".
Українська розвідка завдала кібератаки державним та приватним структурам, які фінансують війну. Всі ці атаки відбувалися з 11 по 18 березня 2024 року.
Збитки росіян можуть сягати сотень тисяч доларів.