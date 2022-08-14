У московитів була стратегія, яка працювала. Поневолювати менші народи, скуповуючи еліти.

Один з найкращих прикладів – Чечня. Замість продовжувати кровопролитну і непопулярну війну, московити купили клан кадирових і кадирови самі втопили Чечню в крові на догоду новим господарям.

Читайте Сплановано зухвало, виконано філігранно: що насправді трапилося у Криму

путін засумував

Але путіну стало нудно жити по старих лекалах, і він почав війну, яка зруйнувала всі міфи, що допомогали московитам правити імперією.

путін зруйнував міф про непереможну російську армію. Якби не напав на нас, їх би ще 100 років всі боялися. путін зруйнував міф про загадкову російську душу. В Бучі, Ірпені, десятках інших місць весь світ побачив, що душі у них нема. Замість душі пи**ений унітаз.

путін власноруч зруйнував головний міф про армію росії / Фото Getty Images

Цікаво російських лібералів обурив заклик Зеленського

Вибухи в Криму

путін зруйнував міф про безпеку на території росії, бо ж ядерний щит і все таке. Пхй той ядерний щит. ЗСУ б'ють туди, куди вважають за необхідне.

Удар по Криму має колосальне політичне значення. Україна демонструє силу. путін знову демонструє слабкість. Так, крок за кроком, ми переможемо. Складно, великими жертвами, надзусиллями, але невідворотно.

Також цікаво – Коли в росії почнуться серйозні проблеми: дивіться відео