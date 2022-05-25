Війна – всюди та є у суспільстві, – Зеленський прокоментував стрілянину в школі в Техасі
У США 18-річний юнак розстріляв у школі 19 дітей, а також двох дорослих. Володимир Зеленський під час Форуму у Давосі прокоментував моторошну трагедію.
Це він зробив під час свого виступу на Українському сніданку. Президент України зазначив, що висловлює співчуття усім рідним і близьким тих, хто став жертвами стрілянини, передає 24 канал.
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Війна не лише в Україні, а й в цілому світі
У своїй промові Володимир Зеленський підкреслив, що війна зараз не лише в Україні. Вона, на його думку, триває наразі по всьому світу.
У мирний час убивають абсолютно невинних дітей. Тому, якщо ви хочете мою думку, то війна – всюди, війна є у суспільстві, в цілому є у світі,
– наголосив Зеленський.
Пізніше він написав у своєму твітері, що українці поділяють біль рідних і близьких тих, хто загинув у моторошній стрілянині у початковій школі.
"З глибоким сумом сприйняв звістку про вбивство невинних дітей у Техасі. Щирі співчуття родинам загиблих, народу Сполучених Штатів та Джо Байдену у зв'язку з цією трагедією", – написав він.
Крім того, на стрілянину у Техасі відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він висловив усім співчуття, а також нагадав про те, що в Україні щоденно гинуть діти та молодь через війну.
Тисячі людей тільки в Маріуполі, а ще є Буча, Ірпінь, Гостомель, Чернігів – дуже багато наших міст… І ми знаємо, як це боляче,
– підкреслив Єрмак.
Висловив співчуття також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що українці, котрим доводиться щоденно переживати втрати невинних молодих життя у війні з Росією, поділяють біль американських друзів.
"Ми солідарні з вами у цей важкий час", – додав він.
Стрілянина у Техасі: що відомо
18-річний Сальвадор Рамос влаштував стрілянину у початковій школі міста Увалді штату Техас. Місцева влада вже підтвердила, що внаслідок цього загинуло 19 дітей, а також двоє дорослих. Причому Рамос стріляв не лише по чужих людей, а й поранив власну бабусю.
Очільник міста підкреслив, що 18-річного стрілка вже ліквідували. Крім того, зараз у лікарні перебувають 15 дітей, які отримали поранення, а також 45-річний чоловік. Відомо, що у критичному стані 10-річна дівчинка, а також 66-річна бабуся вбивці.Зауважимо, що у початкові школі, в якій Рамос відкрив вогонь, навчалися діти 2 – 4 класу.
Джо Байден закликав перетворити "біль на дію"
Президент США, котрий нещодавно повернувся з Азії, прокоментував стрілянину у Техасі. Він наголосив на тому, що батьки жертв уже не зможуть повернутися до звичного життя. Убивця позбавив їх можливості обійняти рідну дитину, побачити її або просто пострибати з нею в ліжку.
Втратити дитину – це все одно що відірвати шматочок вашої душі,
– наголосив Байден.
Цим він не обмежився. Президент попрохав законодавців трансформувати "біль на дію". Щоб вони ухвалили закони, які б посилили контроль над зброєю.
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