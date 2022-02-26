Війна вже йде з простими людьми, – Подоляк
26 лютого 2022 , 07:13Читать новость на русском
Михайло Подоляк заявив, що Росія веде війну з простими людьми. Хоча спершу країна-окупантка казала, що її ціль – знищити військову інфраструктуру.
Радник глави ОП Подоляк заявив, що Україна дуже добре справляється з викликом. Герої захищають рідну землю.
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Сьогодні, на 3-й день боїв вже мовиться про знищення громадянської інфраструктури. Тобто війна вже йде з простими людьми,
– наголосив Подоляк.
На щастя, Росія зазнає величезних втрат. Загинуло вже 3500 окупантів.
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