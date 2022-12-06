Активізація чи сповільнення бойових дій: військовий експерт сказав, чого чекати на фронті взимку

Настання зими не припинить активних бойових дій між ЗСУ та російськими окупантами. Водночас війна в Україні може розвиватися, залежно від погодних умов.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник. За його словами, наразі цілком виправдовує себе тактика, яку застосують українські військові.

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Яку тактику можна чекати на фронті

Черник вважає, що наразі лінія фронту, за винятком Бахмутського напрямку, перебуває в зоні стратегічної вогневої рівноваги. У нашому робочому кейсі є вже дві великі серйозні операції. Харківську операцію, зокрема, можна схарактеризувати як штурм і натиск, а Херсонську – як точність і методика. Вони діаметрально протилежні, але обидві є неймовірно успішними.

Упевнений, що рано чи пізно складеться і третя унікальна операція на нашу користь. Питання лише, коли, де та в якій точці фронту. Не скасовуємо фундаментальне правило: війна – це шлях обману. Хто кого краще обдурить по лінії фронту – в того у руках і буде динаміка,

– наголосив військовий експерт.

За його словами, повторити Харківську операцію не вдасться. Тож побачимо, який спосіб та яку логіку тактичних дій застосують наші війська.

На мою думку, поки що тактика "малих кроків", тактика "тисячі порізів", тактика "нарізання" цього так званого салямі, а я маю власний уже воєнний термін "логістично-вогневий зашморг" – себе виправдовує,

– заявив Черник.

Тобто, додав він, тактика щодо нескінченного розбивання тилів ворога й усіх його ланцюжків забезпечення, зокрема, продовольства та паливно-мастильних матеріалів, на 100% виправдала себе на Херсонщині. Єдине – вона довготривала, й така скрупульозна робота вимагає терплячості.

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Від чого залежить хід бойових дій узимку

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зі свого боку зауважив, що потрібно враховувати погодні умови, оскільки зима нині не є стабільною впродовж 3 місяців. Адже 2 тижні можуть бути опади й мороз, які створюватимуть замерзання на ґрунті, що дає перспективи просування бронетехніці або руху артилерії по місцевості, виставляння позицій та завдання звідти ударів по ворогу.

Однак, за його словами, дощі й плюсова температура обмежуватимуть пересування важкої техніки по ґрунтових шляхах та іншій місцевості. До того ж зараз уже менше можливостей для диверсійних груп або мобільних груп із протитанковими ракетними комплексами чи іншими засобами там, де раніше була так звана зеленка, тобто листя на деревах та кущах.

Все залежить від конкретного напрямку, від того, які умови там будуть,

– сказав Мусієнко.

Водночас він наголосив, що українські захисники і в зимовий період будуть докладати всіх зусиль для того, щоб продовжувати деокуповувати наші території.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко