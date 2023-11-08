Газ, який сповільнює дихання: боєць ЗСУ розповів, про заборонену зброю ворога

Російські військові за всяку ціну намагаються здобути перевагу над Збройними Силами України на полі бою. Для цього не лише змінюють неробочі тактики, а й використовують заборонену зброю.

Росіяни вдосконалили свої навички на полі бою. Багато чого окупанти перейняли саме в українських військових. Детальніше про нову тактику ворога 24 Каналу розповів командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

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Ворог змінює та покращує тактику

Російське командування, імовірно, зрозуміло, що тактика "м'ясних" штурмів не є вдалою. Тож зараз окупанти дещо змінили свою тактику і працюють більш комплексно.

Ворог перейняв у нас найкраще, це факт. Зокрема, використання БпЛА різних типів. Зараз нас бомбардують FPV-дронами, систематично скидають боєприпаси з "Мавіків". Це те, що ми робили з початку війни,

– розповів Денис Ярославський.

Загалом тактика росіян на полі бою змінювалась уже неодноразово. Тож недооцінювати ворога не варто – на полі бою еволюціонують як Збройні Сили України, так і ворожі війська.

"Ворог дуже якісно використовує системи РЕБ, дуже якісно почав використовувати системи бомбардування дронами. Вони на Куп'янському напрямку стали більше берегти людей, тому використовують артилерію та дрони", – зауважив Ярославський.

Є дані, що в Росії зараз працює понад 100 інститутів, які розробляють та вдосконалюють системи РЕБ та дрони.

Денис Ярославський про зміну тактики ворога: дивитись відео

Саме тому Україна потребує новітніх зразків озброєння.

"Якщо зараз наші партнери цього не зрозуміють та не почнуть поставляти нам сучасні високотехнологічні засоби, то динаміка буде негативною", – наголосив військовий.

Крім того, окупанти вдаються до використання і забороненої зброї.

На Куп'янсько-Лиманському напрямку ми зіштовхувались з тим, що ворог використовував хімічну отруту. Тобто вони застосовували газ, через який сповільнюється дихання. Раніше на Бахмутському напрямку ми постійно бачили "феєрверки" з фосфору,

– пригадав військовий.

Ворог нічим не гребує та використовує усе, що є у них під руками. На жаль, у росіян досі є чимала кількість артилерійських систем попри шалені втрати, яких завдають їм ЗСУ.

Де тривають запеклі бої

На фронті зараз є два найгарячіші напрямки – Авдіївський та Куп'янський з боку Лиману. Там ворог активізувався та постійно проводить штурмові дії.

"На Куп'янському напрямку ворог постійно працює по Куп'янську-Вузловому, по переправах, намагається захопити логістичні лінії, за які зараз тривають бої", – зазначив Ярославський.

На Авдіївському напрямку ЗСУ стійко тримають оборону. Плани ворожих військ відомі – вони намагаються зробити з Авдіївкою те, що зробили з Бахмутом.

Яка ситуація на фронті: детальніше