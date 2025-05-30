"Війна завершиться влітку наступного року": політолог відповів, чи є передумови для цього

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні може завершитися у червні 2026 року. Однак точну дату завершення війни неможливо спрогнозувати, оскільки не існує методик для таких прогнозів.

Ймовірно, український лідер відповідав на запитання журналістів, припустивши, що у цей період можуть з'явитися передумови для цього. Детальніше слова Зеленського у розмові з 24 Каналом пояснив політолог Володимир Фесенко.

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Чому точну дату закінчення війни неможливо спрогнозувати

Політолог зазначає, що не існує жодної науково обґрунтованої методики, яка б дозволила точно передбачити дату завершення війни. Таких інструментів просто не існує. Можна лише припускати або будувати гіпотези щодо так званих "вікон можливостей" – наприклад, для початку переговорів.

Багато хто очікував, що війна могла б завершитися навесні цього року. Ці очікування мали певне підґрунтя: була спроба з боку Сполучених Штатів Америки ініціювати мирні переговори саме до Великодня та до 100 днів президентства Дональда Трампа. Проте ця спроба виявилася невдалою.

На сьогодні є різні оцінки. Один із можливих сценаріїв передбачає, що нова хвиля реалістичних переговорів може розпочатися наприкінці 2025 року. Це можливо тоді, коли Росія усвідомить, що не здатна досягти перемоги у війні, і після завершення чергового літнього наступу. У такому випадку можуть з'явитися передумови для більш змістовних переговорів.

Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у росіян буде. Вже від тих, що прийняті. І вважаємо, що саме з того моменту, десь з літа 2026 року, їх економіка буде це відчувати сильно,

– зазначив Володимир Зеленський.

Щодо згадки саме про червень наступного року, політолог припускає, що це могло бути відповіддю на запитання журналіста у контексті поточних подій. Ймовірно, мовилося про те, чи є шанс завершити війну вже у червні цього року, на що президент відповів, що наразі – навряд, але, можливо, що у червні 2026 року з'являться сприятливі передумови. Така відповідь могла базуватись на оцінці економічної ситуації в Росії та її здатності вести війну.

Тому визначити чітку дату завершення війни зараз – нереально. Тим більше – за рік наперед,

– наголосив Володимир Фесенко.

Отже, згадка про червень 2026 року – це радше дата, пов'язана з контекстом розмови, а не точний прогноз завершення війни.