Війна зашкодила і Макрону, і Ле Пен, – політолог про вибори у Франції

Президентські вибори у Франції відбувалися одночасно з війною Росії проти України. Ця ситуація зашкодила як Еммануелю Макрону, так і Марін Ле Пен.

Про це розповів кандидат політичних наук Максим Соколов в ефірі 24 каналу.

До теми Вибори у Франції 2022 року завершилися: офіційні результати 2 туру

За його словами, під час виборчої кампанії Ле Пен довелося говорити у телевізійних ефірах, що вона не підтримує цю війну, тобто максимально дистанціюватися від політики Володимира Путіна.

Водночас Макрон та інші кандидати нагадували їй про зв'язки з очільником Кремля. Зокрема, поширювали у медіа фотографії зустрічі Ле Пен та Путіна у Росії у березні 2017 року. Усе це їй лише шкодило.

Усі згадали про її кредит, який вона брала у чеському банку від росіян на вибори 2014 року. Тому і Макрону, і Ле Пен ця війна зашкодила однозначно. Максим Соколов Кандидат політичних наук

Що відомо про вибори у Франції

У Франції 24 квітня відбувся другий тур президентських виборів. Згідно з результатами, перемогу здобув Макрон, набравши 58,55% (18 779 809 голосів). Результат Ле Пен – 41,45% або 13 297 728 голосів.

Марін Ле Пен звернулася до своїх прихильників та визнала поразку на виборах.

Європейські лідери привітали Макрона з перемогою на президентських виборах. Зокрема, це зробив й Володимир Зеленський.

До теми – Макрон переміг на виборах у Франції: дивіться відео