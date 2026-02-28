Ексочільник МЗС відповів, коли завдяки українцям відбудеться новий злам у війні

Україна за чотири роки війни пройшла шлях від того, коли західні партнери не вірили в те, що вона задатна протистояти агресії та захищатися, до того, що тепер українці здобули такі можливості, що можуть змінити хід війни. Невдовзі такий момент може настати.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів ексочільник МЗС України Володимир Огризко, наголосивши, що сьогодні дозволяє Україні мати впевненість у тому, що вона здатна подолати ворога. Нагадаємо, що українська ракета "Фламінго" під час атаки на Воткінський завод в Росії, могла встановити світовий рекорд дальності польоту бойового пуску, подолавши 1600 – 1650 кілометрів.

Що довела Україна західним партнерам?

Огризко зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення ніхто із західних партнерів не вірив в Україну. Тодішній президент США Джозеф Байден казав перед нападом Росії, що нам нададуть зброю для ведення партизанської війни.

Коли я це прочитав, то подумав, що Байден, звичайно, вже людина трошечки у віці, але ж це вже занадто. Про яку партизанську війну мовиться? Це свідчить про те, що вони зробили для себе чіткий висновок: України більше не буде. Будуть партизанські загони у лісах, буде що завгодно, але Україна впаде,

– підкреслив колишній очільник МЗС.

Так само з Києва перед початком повномасштабного вторгнення виїжджали всі європейські посольства. За винятком німецького посла, якого потім вивозили, литовського та папського нунція. Решта, за його словами, втекли.

І коли вони, не вірячи своїм очам, побачили, що Україна не лише не впала, а й стоїть, обороняється, контратакує, почалися жести доброї волі вже впродовж кількох тижнів після того, що сталося. Тоді, на думку Огризка, відбувся перший психологічний злам.

При цьому ми, українці, самі для себе зробили колосальний висновок: чи ви є, чи вас немає, але ми сильніші, тому що у нас є дух спротиву, якого немає у вас,

– підкреслив він.

Зараз запитують молодих німців, якби на Німеччину стався напад, то що б ви зробили. Вони відповідають, що поїхали б з країни, адже їм не потрібна Німеччина. Вони, як вважає ексміністр закордонних справ, живуть в іншому світі "миру і дружби". А в українців є те, що чого у європейців вже давно немає, і саме завдяки цьому Україна вистояла.

Що може наблизити кінець війни?

"На цьому етапі війни, коли західні партнери допомагають Україні майже всім, чим можна, ми наближаємося, а може вже і наблизилися до стратегічного зламу в ході всієї війни. Завдяки всім цим ракетним технологіям, і не тільки "Фламінго", є ще щонайменше 5 – 6 дуже потужних елементів з різними тактичними, оперативними, стратегічними завданнями. Над всі цим працюють спеціалісти", – наголосив Володимир Огризко.

Сьогодні відбувається винищення ключових елементів російського військово-промислового комплексу і нафтогазової промисловості, і в цьому він бачить початок реального кінця війни, що розв'язала Росія.

Варто знати. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко зазначив, що удар ракетою "Фламінго" по російському Воткінському заводу, де виробляють "Іскандери", "Ярси", і "Булави", це – аналог операції "Павутина", адже завдяки їй, імовірно, вдасться зменшити обстріли росіян по Україні за допомогою балістики. Він нагадав, що після операції "Павутина" у ворога зменшилась чисельність носіїв крилатих ракет.

"Якщо зараз на переговорах росіяни нам кажуть: "Виходіть із Донбасу", то якщо ця тенденція зараз продовжиться, тоді ми казатимемо їм: "Швиденько забирайтеся з Криму, Донбасу, Запоріжжя і всіх інших територій, які ви частково окупували". Після цього країни-агресорки не існуватиме", – впевнений ексміністр закордонних справ України.

Він додав, що сьогодні дипломатія – це українські герої на полі бою, "Фламінго", українські F-16, "Богдана" і всі інші речі, які роблять ситуацію на фронті зовсім іншою.

Як Україна посилює свої можливості щодо нової зброї?