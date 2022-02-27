У війні з окупантом допомагають навіть безхатьки

У війні Росії проти України допомагають долати агресора навіть безхатьки. Вони самі запропонували допомогу та організувались.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко. Він зазначив, що йому цю інформацію повідомили підписники.

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Допомога від безхатьків

"Безхатьки в Дніпрі організувалися та запропонували місцевим хлопцям допомогу в обороні. Збиратимуть пляшки для коктейлів молотова та картон. Самі зібралися, визначили місце збору та допомагають у захисті України!", – мовиться в дописі.

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Повний текст публікації Олексія Гончаренка:

Подписчики пишут: "Бомжи в Днепре организовались и предложили местным ребятам помощь в обороне. Будут собирать бутылки для коктейлей молотова и картон. Сами собрались, назначили место сбора и помогают в защите Украины! Враг будет наказан! Мы победим! Украинцы, вы невероятные!