Був справжнім сонцем: у боях за Україну віддав життя воїн "Ворон" із Чернігівщини

У боях за Україну на Донеччині загинув солдат Ярослав Козерецький із позивним "Ворон". У нього залишилася мама, цивільна дружина та дві доньки.

Воїн був родом із села Яблунівка Носівської громади на Чернігівщині. Сумну звістку про гибель солдата повідомили у Носівській міській раді.

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Що відомо про Ярослава Козерецького

Ярослав Козерецький народився 13 травня 1990 року у селі Яблунівка. Там закінчив сільську школу. Потім навчався в Бобровицькому технікумі, працював у бобровицькому РЕМі, на підприємстві "Укрпошта", оператором на заводі компанії "Кока-кола".

13 січня 2023 року був мобілізований. Після навчання в Гончарівському навчальному центрі у складі І танкової бригади його передислокували на Схід.

26 травня під час виконання бойового завдання, залишаючись вірним військовій присязі на вірність народу України, Ярослав Козерецький загинув поблизу населеного пункту Нескучне, Донецької області,

– мовиться у повідомленні.

Ярослав був "сонцем, яке зігрівало"

Про Козерецького згадують як про надзвичайно добру, щиру та відкриту людину. Він ніколи не забував про рідних й часто телефонував, навіть коли перебував на "нулі". Востаннє на зв'язок він вийшов 25 травня.

У нього залишилася мама, цивільна дружина та дві доньки. У міськраді висловили співчуття родині загиблого військового.

Він був для своїх найрідніших сонцем, яке зігрівало і оберігало. Він часто телефонував, навіть з "нуля". Останній дзвінок був увечері 25 травня. А вже наступного дня був дзвінок від командира роти, який змінив за одну секунду все життя цілої родини,

– повідомили у міськраді.

Про дату та місце прощання повідомлять додатково.

24 Канал приносить співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Сумуємо разом з вами.