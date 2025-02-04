На війні в Україні загинув колишній заступник голови штабу Північно-Кавказького командування МВС

На війні в Україні загинув колишній перший заступник начальника штабу Північно-Кавказького регіонального командування внутрішніх військ МВС Росії Андрій Головацький. У 2019 році він був засуджений за отримання хабарів від підлеглих.

Некролог військового знайшли на сайті проєкту "Свошники.рф", а його загибель підтвердили через реєстр спадкових справ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне ЗМІ "Медіазона".

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Що відомо про загибель Андрія Головацького

У лютому 2019 року генерал-майора у відставці Головацького засудили до 8,5 років колонії суворого режиму. Його визнали винним у хабарництві у великому розмірі, шахрайстві та зловживанні службовим становищем.

За версією слідства, військові платили йому та ще двом посадовцям – генерал-лейтенанту у відставці Леоніду Кривоносу та капітану запасу Міноборони Вадиму Зуєву – за продовження контрактів або зміну місця служби. Кривонос отримав 9,5 років колонії, а Зуєв – 7,5 років.

За кілька днів до винесення вироку Головацький традиційно для росіян записав відеозвернення до кого, як не Владіміра Путіна, де заявив, що справа проти нього була сфабрикована. У 2022 році проєкт Gulag-Info опублікував його відкритий лист до голови Росгвардії Віктора Золотова та інших високопосадовців, у якому він визнавав отримання хабара у 130 тисяч рублів і просив вибачення за "своє ганебне правопорушення".

Інформації про те, що Головацький вирушив воювати в Україну, не було у публічному просторі. За даними ЗМІ, він загинув 30 червня 2024 року.

Андрій Головацький при цьому народився на Луганщині. У 2015 році Путін звільнив його з військової служби.