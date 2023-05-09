На війні в Україні загинув французький журналіст

На Сході загинув журналіст з Франції Арман Солдін. Його життя забрав ракетний обстріл з боку росіян.

Солдін загинув внаслідок ракетного обстрілу біля Часового Яру. Його колеги з AFP стали свідками події. Вони висловили співчуття рідним та близьким полеглого.

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Обстріл був на околиці міста, неподалік від Бахмута — епіцентру бойових дій на Сході. Арман Солдін став 57 медійником, що загинув на війні. Це 10 журналістом, убитий Росією під час виконання професійної діяльності.

Ще кілька днів тому, 5 травня, у мережі поширювали відео, на якому Солдін разом зі своїми колегами знайшов у окопі ослабленого їжака. Тваринку врятували від загибелі.

Арман Солдін врятував їжака: відео

Загибель Олександра Бондаренка

У Києві 1 травня попрощались з добровольцем Олександром Бондаренком, який раніше працював журналістом BBC. Він загинув у бою під Кремінною, а воювати пішов у перші дні вторгнення.

Бондаренко працював в українській редакції BBCз 2007 по 2011 роки. Колеги згадують його, як щиру та амбітну людину.