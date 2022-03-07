У війні за Україну загинув кримськотатарський боєць Умер Волков
7 березня 2022 , 15:05Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Рефата Чубарова
Україну у війні з Росією захищають і кримські татари. Хоробро борючись з ворогом, загинув боєць Умер Волков.
Про загибель Волкова 7 березня у мережі повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
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У війні загинув кримський татарин
Смертю хоробрих загинув наш воїн Умер Волков. У бою загинув наш воїн, наш герой,
– написав Чубаров.
Волков служив в українські армії та мужньо боронив країну, борючись із російськими загарбниками.Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним і близьким Умера Волкова. Вічна пам'ять і слава Герою!
Загинув Умер Волков: Фото Сєіта-Яг'я Казакова
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