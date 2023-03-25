У боях за Україну загинув молодий майор з Тернопільщини Дмитро Чечик

Під час виконання бойового завдання 24 березня загинув Дмитро Чечик. 29-річний майор – уродженець села Ходаки Шумської громади.

Загиблий воїн був турботливим сином, онуком та братом, надійним та справедливим побратимом. Дмитро Чечик щиро любив Україну та боровся за неї до останнього подиху.

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Що відомо про життя Героя

29-річний майор захищав країну від російських окупантів на посаді заступника командира танкового батальйону.

На війні загинув Дмитро Чечик / Фото з фейсбуку Вадима Боярського

Міський голова Шумська розповів, що Дмитра було призвано Кам'янець-Подільським військовим комісаріатом Хмельницької області й зараховано до списків особового складу військової частини ще з 2018 року.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Дмитра Чечика. Вічна пам'ять Герою!

Про дату і час зустрічі захисника повідомлять додатково на сторінках міської ради Шумська.

Україна повернула тіла полеглих бійців

24 березня до України повернули тіла ще 83 полеглих наших військовослужбовців. Всі вони віддали життя за нашу державу.

У Мінреінтеграції розповіли, що передача тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Київ зумів повернути додому тіла щонайменше 1 509 захисників України.

У міністерстві додали, що тіла передали з тимчасово окупованих територій України за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Важливо! повідомити про зниклих безвісти можна на гарячу лінію Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Також можна зв'язатись з Уповноваженим особисто за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні можна надсилати повідомлення на вайбер та телеграм на номер: (095) 896-04-21.