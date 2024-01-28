Навіки залишилося 29 років: на війні загинув головний сержант "Карпатської Січі"

У Луганській області загинув військовий із Полтави Володимир В'язун, який тиждень тому отримав "Золотий хрест" від Головнокомандувача ЗСУ. Він служив у лавах 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" імені Олега Куцина.

Захисникові з позивним "В'язь" навіки лишилося 29 років. Про втрату 27 січня сповістили побратими воїна з сотні "Білі демони".

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Що відомо про Володимира В'язуна

Володимир Юрійович В’язун народився 18 вересня 1994 року в місті Полтава, закінчив загальноосвітню школу №24. З юних років парубок вирішив, що хоче пов’язати життя з військом, і в 2012-му закінчив Кременчуцький військовий ліцей.

На захист України від російських окупантів полтавець став на початку повномасштабного вторгнення. Він служив у другому штурмовому взводі сотні "Білі демони", мав звання головного сержанта.

З жовтня 2022-го до жовтня 2023 року "В'язь" як командир зведених груп захисників брав участь у наступальній операції під Кремінною на Луганщині та обороні позицій у районі Тернів на Донеччині.

Останнім часом він брав участь у боях за село Макіївка Сватівського району Луганщини, оборонних та штурмових операціях на лінії фронту в області.

Побратими захисника зазначили, що "В'язь", як справжній бойовий сержант, завжди йшов попереду своїх людей.

Воїн загинув у ближньому бою біля Макіївки 25 січня.

Ліцейна сім'я знову втрачає своїх дітей. Випускник 2012 року Володимир В'язун. Загинув на сході України, захищаючи нас із вами, наше місто, нашу державу. Вічна пам’ять найкращим синам України. Вічна пам’ять нашим випускникам!,

– написав у фейсбуці колишній керівник закладу Володимир Поляков.

Остання нагорода – "Золотий хрест" від Залужного

Володимир В'язун мав багато військових нагород, зокрема, тиждень тому йому вручили "Золотий хрест" від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У Тахтаулівскому старостинському окрузі розповіли, що Володимир В'язун жив у селі Тахтаулове. В нього залишилася дружина.

Про дату й час прощання з Героєм землякам повідомлять додатково.