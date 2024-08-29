У боях за Україну загинув доброволець з Грузії Віктор Кіпрітіді

На війні загинув грузинський боєць Віктор Кіпрітіді, який воював на боці ЗСУ. Він був біженцем з окупованої Росією Абхазії.

Подробиць загибелі захисника наразі немає, невдовзі його тіло доправлять на Батьківщину.

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Що відомо про Віктора Кіпрітіді

Грузинський боєць Віктор Кіпрітіді воював на боці збройних сил України. Раніше Віктор Кіпрітіді служив у "Грузинському легіоні". На момент смерті йому було всього 49 років.

Чоловік був біженцем з Абхазії – він родом з міста Сухумі, яке перебуває під контролем росіян з 1993 року.

Подробиці його загибелі не повідомляються. Тіло воїна доставлять до Грузії 30 серпня.

Вічна пам'ять Герою. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким воїна.

Видання також повідомляє, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 60 грузинських бійців, які воювали на боці ЗСУ.

Варто зауважити, що "Грузинський легіон" воює в Україні з 2014 року.