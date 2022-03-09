На війні загинув командир "Вінницьких скіфів" Сергій Котенко: 2 дні тому вбили його брата
Джерело:Суспільне Вінниця
Борючись з російськими загарбниками, 9 березня загинув командир батальйону "Вінницьких скіфів" Сергій Котенко. Лише 2 дні тому ворог вбив його рідного брата Олександра.
Українські військові мужньо боронять рідну землю, відбиваючи атаки росіян. Однак, на жаль, у війні Україна втрачає своїх Героїв.
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Загинув командир "Вінницьких скіфів" Сергій Котенко
Сьогодні (9 березня – 24 канал) на війні загинув вінничанин Сергій Котенко,
– йдеться у повідомленні.
Воїн був командиром 9-го батальйону "Вінницькі скіфи". Лише 2 дні тому загинув його рідний брат Олександр Котенко.Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих захисників. Світла пам'ять Героям!
Нагадаємо, у боях за Сєвєродонецьк загинув вінничанин Олександр Цішенко. Чоловік працював у "Муніципальній варті" та захищав громадський порядок у місті. Однак після повномасштабного вторгнення Росії пішов захищати свою землю.
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