На війні загинув комбат Максим Киричук, який з 2014 року пройшов гарячі точки

Своє життя на Україну 22 травня віддав 33-річний військовий Максим Киричук. Воїн був відзначений орденом Богдана Хмельницького III ступеня за мужність у захисті територіальної цілісності.

Майор Киричук був командиром мотопіхотного батальйону. Він загинув під час виконання бойового завдання.

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Мер Шостки Сумської області Микола Нога зазначив, що загибель воїна стала втратою не лише для його рідних, а й для всієї України.

Що відомо про Максима Киричука

Майбутній герой народився у селищі Борова Харківської області. Після закінчення школи та служби в армії Максим вступив до Львівського інституту сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного національного університету Львівська політехніка (нині – Академія сухопутних військ).

Коли російські окупанти у 2014 році підло захопили Донбас та Крим воїн встав на захист рідної землі. Він пройшов багато гарячих точок – Дебальцеве, Авдіївку, Слов'янськ. У 2016 році Киричука призначили командиром мінометної батареї в одному з батальйонів, а через рік – заступником командира батальйону з озброєння.

До речі, на війні військовий зустрів своє справжнє кохання. Згодом у нього народився син Кирило.

З березня минулого року Максим Киричук командував батальйоном і став для багатьох шосткинців мудрим наставником і прикладом для наслідування. Таким він залишався до останнього дня життя, коли очолив контрнаступ на рашистських окупантів на одній з найбільш небезпечних ділянок фронту,

– розповів Нога.

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Міг зварити борщ та нагодувати ним всіх побратимів

Мер міста розповів, що герой був щедрим та щирим. Він обожнював футбол, біг та риболовлю. Максим вмів готувати та мав свої фірмові рецепти. Іноді воїн готував борщ, яким потім пригощав своїх побратимів.

Загиблий мріяв побудувати просторий та затишний дім, куди б запросив у гості друзів та родичів. Крім того, він хотів влаштувати подорож Україною та побувати в кожному її куточку.

Він ніколи нікого не боявся і завжди казав правду. Був дуже людяний і чесний, хвилювався за кожного солдата. Посеред воєнного пекла Максим Киричук не злякався і не сховався за спини підлеглих, а першим вийшов на передову,

– зазначив мер Шостки.

Чиновник наголосив, що полеглий воїн – приклад для кожного солдата та військового керівника.

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Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Слава Україні! Героям слава!