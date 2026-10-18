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24 Канал Головні новини Працював на полтавських телеканалах: на фронті загинув відеооператор Василь Величко
18 жовтня, 17:26
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Оновлено - 18:17, 18 жовтня

Працював на полтавських телеканалах: на фронті загинув відеооператор Василь Величко

Катерина Міленіна

16 жовтня під час виконання бойового завдання на фронті загинув відеооператор Василь Величко.

Про страшну втрату спочатку повідомила дружина полеглого воїна. Згодом команда телеканалу "ІРТ-Полтава" опублікувала офіційне підтвердження у фейсбуці.

Що відомо про полеглого захисника?

До мобілізації Василь Величко будував кар'єру в медіасфері. Він працював відеооператором на полтавських телеканалах "ІРТ" та "Місто Плюс".

Царство Небесне та вічна пам'ять світлій людині,
– написали колеги загиблого.

Хто ще з медійників нещодавно загинув на фронті?

Нагадаємо, раніше ми писали, що суд офіційно визнав загиблим журналіста Самуїла Проскурякова. Він зник безвісти ще восени 2022 року під час виконання бойового завдання в Херсонській області.

Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно підтвердили загибель запорізького журналіста, теле- і радіоведучого Дмитра Хижняка. Військовослужбовець вважався зниклим безвісти з 2024 року.

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