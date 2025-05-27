На війні загинув рідний брат Романа Ратушного – Василь

Під час бойового виїзду 27 лютого загинув Василь Ратушний. Український захисник – рідний брат відомого активіста та полеглого воїна Романа Ратушного.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матір полеглих захисників Світлану Поваляєву.

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Загинув Василь Ратушний

Вночі 27 лютого 2025 року на бойовому виїзді від прямого прильоту FPV-дрона загинув оператор безпілотників "Птахів Мадяра" Василь Ратушний. Полеглий захисник – рідний старший брат відомого захисника та Героя Романа Ратушного.