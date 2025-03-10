На фронті ліквідували Тараса Шевченка: він приїхав із Саратовської області
- На фронті ліквідували російського військового Тараса Шевченка, який воював на боці ворога і приїхав із Саратовської області.
- Відомо, що окупант загинув під час виконання бойового завдання на так званій "СВО" – так росіяни традиційно називають загарбницьку війну в Україні.
На фронті загинув Тарас Шевченко – тезка видатного українського поета воював на боці Росії. Захоплювати українські землі росіянин приїхав із Саратовської області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста та блогера Дениса Казанського.
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Росіянин Тарас Шевченко загинув на фронті
Денис Казанський звернув увагу на новину про ліквідацію окупанта, яку опублікували в одному з пропагандистських телеграм-каналів.
Там повідомлялося, що Шевченко Тарас Ігорьович 2000 року народження загинув під час виконання бойового завдання на так званій "СВО" – так росіяни традиційно називають загарбницьку війну в Україні.
Однак у дописі не вказано, на якому з напрямків це сталося.
Це ж ким треба бути, щоб назвати сина Тарасом Шевченком і виховати його російським нацистом, який ненавидить Україну…
– написав Казанський.
Росіянин Тарас Шевченко загинув на фронті / Скриншот Дениса Казанського
Довідка. Загалом за понад 3 роки повномасштабної війни в Україні країна-агресорка втратила понад 886 тисяч бійців.
До слова, нещодавно артилеристи з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола на Запорізькому напрямку уразили скупчення живої сили та техніки ворога, а також знищили польовий склад боєприпасів та ворожу гармату 2А-65 "Мста-Б".