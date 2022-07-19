На війні загинув депутат Львівської райради Тарас Жеребецький

Автомобіль львівських десантників наїхав на міну. Внаслідок трагедії загинув депутат Львівської районної ради Тарас Жеребецький.

Із зони бойових дій прийшла сумна звістка. Стало відомо, що на фронті загинув керівник "Європейської солідарності" у Львівській районній раді Тарас Жеребецький.

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Загибель Тараса Жеребецького

Про загибель воїна повідомила голова Львівської облради Ірина Гримак. За її словами, автомобіль, в якому їхав герой, підірвався на міні.

Жахлива звістка приголомшила. На фронті загинув керівник фракції "Європейська солідарність" у Львівській районній раді Тарас Жеребецький,

– написала вона.

Герой був воїном АТО з 2014 року, після повномасштабного вторгнення російських окупантів пішов боронити Україну у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

У вересні йому мало виповнитися 35 років. Нещодавно йому вдалося зробити рідним сюрприз та приїхати додому, де на нього чекали дружина, син та донька. У червні 2022 року він був нагороджений орденом ІІІ ступеня "За мужність".

"У нашій пам'яті Тарас Жеребецький залишиться прикладом дієвого українця, патріота та воїна. На жаль, війна забирає найкращих, найсміливіших, найактивніших та найдобріших. Забирає цвіт української нації. Щирі співчуття родині Тараса. Вічна пам'ять Герою!", – написала Гримак.

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