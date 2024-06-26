Без батька залишились п'ятеро дітей: на війні загинув захисник з Хмельниччини
Джерело:Суспільне
На фронті загинув військовий з Хмельницької області Віктор Ман. У 38-річного захисника залишилися п'ятеро дітей.
Віктор Ман загинув у бою на Харківщині 21 червня.
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Що відомо про воїна Віктора Мана
Мама полеглого воїна Василина Гонда розповіла, що Віктор народився 22 вересня 1985 року у селі Дубриничі Закарпатської області.
Згодом сім'я переїхала на Хмельниччину, де Віктор закінчив школу і розпочав доросле життя.
"Син був і маляром, і штукатуром. У нього все "горіло" в руках", – розповіла мати.
У Віктора була велика родина. Разом з дружиною вони виховували п'ятьох дітей.
У червні 2022 року чоловік добровільно став на захист України.
З глибоким смутком повідомляємо про страшну звістку. 21 червня під час виконання бойового завдання обірвалося життя нашого земляка з села Синютки – Мана Віктора Юрійовича, який ніс військову службу на Харківщині. Вічна пам'ять полеглому Герою. Щирі слова співчуття рідним і близьким військового, сили вам витримати непоправне горе. Вся громада сьогодні в скорботі разом з вами,
– мовиться у повідомленні Білогірської селищної ради.
Редакція 24 Каналу висловлює співчуття родині та побратимам Віктора Мана. Вічна пам'ять.