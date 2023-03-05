Зіткнуся з ворожою ДРГ: у боях за Харківщину загинув депутат з Буковини Іван Варчук
Джерело:Василь Козак
У Харківській області загинув депутат Сокирянської міської ради Іван Варчук. Він зіткнувся з диверсійно-розвідувальною групою російської армії.
Про це розповів голова Сокирянської громади Василь Козак. Він зазначив, що Іван Варчук загинув поблизу села Бударки, що на кордоні з Росією.
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На війні загинув депутат з Буковини
Це сталося 4 березня 2023 року. 39-річний Іван Варчук був командиром стрілецької роти.
Варчук вступив до ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення. З 2020 року Варчук був депутатом Сокирянської міськради та начальником відділу муніципальної інспекції.
У військового залишились двоє дітей, дружина та матір.
Непоправна втрата, у яку немає сил повірити… Біль і смуток…. Ти завжди стояв пліч-о-пліч, ти був надією та опорою, вірним другом, ти завжди мав відповіді на всі запитання та розумні рішення,
– написав Василь Козак.
ООН підтвердила загибель понад 8 тисяч українців за рік війни
- В Організації Об'єднаних Націй озвучили ймовірну кількість загиблих та поранених цивільних громадян України за цей рік. Однак очевидно, що реальна цифра жертв та постраждалих під час цієї широкомасштабної війни у рази вища.
- Власне, за даними ООН, за рік від початку великого вторгнення станом на лютий 2023 року загинуло щонайменше 8 006 людей, а також 13 287 – було поранено. Коментар щодо цього дав Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.